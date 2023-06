Lisa Thomaidis Foto: Valdrin Xhemaj/EPA/dpa up-down up-down Basketball Deutsche Basketballerinnen in EM-Vorbereitung weiter sieglos Von dpa | 04.06.2023, 22:17 Uhr

Die deutschen Basketballerinnen warten in der EM-Vorbereitung weiter auf den ersten Sieg. Nach zwei Niederlagen beim Vier-Nationen-Turnier in der Türkei vor einer Woche musste sich das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in Tel Aviv auch Gastgeber Israel mit 69:73 (40:38) geschlagen geben. Dabei zeigte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes aber verbessert und hielt die Partie bis zum Schluss offen.