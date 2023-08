DBB Trotz starkem Schröder: DBB-Team verliert Supercup-Finale Von dpa | 13.08.2023, 20:59 Uhr Kanada - Deutschland Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down

Dennis Schröder und Co. haben bis zur WM noch einige Arbeit vor sich. In Hamburg verlieren die deutschen Basketballer das Finale des Supercups. Nun warten zwei weitere Hochkaräter in der Vorbereitung.