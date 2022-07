Fährt am Wochenende sein 300. Rennen: Lewis Hamilton vom Team Mercedes. Foto: Christian Bruna/Pool'EPA/AP/dpa/Archivbild FOTO: Christian Bruna up-down up-down Formel 1 Der nimmermüde Hamilton jagt die nächsten Rekorde Von dpa | 21.07.2022, 11:17 Uhr

103 Siege in 299 Rennen sind herausragend. Lewis Hamilton hat eine Ära in der Formel 1 geprägt. In Frankreich folgt nun der nächste Meilenstein. Ein Ende ist für den Mercedes-Superstar nicht in Sicht.