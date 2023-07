Christoph Harting Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Leichtathletik Depressionen: Christoph Harting „musste Reißleine ziehen“ Von dpa | 06.07.2023, 14:42 Uhr

In einem Interview spricht Olympiasieger Christoph Harting über Depressionen. Nun will er zurück in den Diskusring. Er hat die kommende WM abgeschrieben - und setzt sich ein sportliches Ziel.