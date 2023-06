Ralph Denk Foto: Matthias Balk/dpa up-down up-down Nur sieben Tour-Starter Denk sorgt sich um deutschen Radsport Von dpa | 28.06.2023, 07:29 Uhr

Radsport-Manager Ralph Denk ist um den deutschen Radsport besorgt. Dass nur sieben deutsche Radprofis und damit so wenig wie seit 24 Jahren nicht mehr bei der 110. Tour de France am Samstag an den Start gehen, dokumentiere aktuell die Leistungsstärke.