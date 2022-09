Motiviert Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Basketball-EM DBB-Team freut sich auf Berlin - „Kommen mit Rückenwind“ Von dpa | 08.09.2022, 10:50 Uhr

Nach der beeindruckenden Vorrunde in Köln reisen die deutschen Basketballer voller Zuversicht nach Berlin. „Wir kommen mit viel Rückenwind“, sagte Niels Giffey vor der am 10. September beginnenden Endrunde in der Hauptstadt.