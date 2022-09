Giannis Antetokounmpo Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Basketball-EM DBB-Team fiebert Antetokounmpo-Duell entgegen Von dpa | 12.09.2022, 07:51 Uhr

Nikola Jokic und Luka Doncic durften die deutschen Basketballer in diesem Sommer schon kennenlernen, nun wartet im EM-Viertelfinale von Berlin am Dienstagabend (20.30 Uhr/Magentasport) auch der dritte ganz große Name: Giannis Antetokounmpo aus Griechenland.