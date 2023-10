Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) muss dafür nach Brasilien reisen, wo in Belem eines der vier Qualifikationsturniere für die Sommerspiele im kommenden Jahr in Paris stattfindet. Die anderen Turniere werden in Belgien, Ungarn und China ausgetragen. Gespielt wird vom 8. bis 11. Februar 2024. Bereits sicher in Paris dabei sind Gastgeber Frankreich und Weltmeister USA. Bei den Qualifikationsturnieren werden zehn weitere Startplätze vergeben.



„Spannende Gruppe für uns“

„Das ist eine spannende Gruppe für uns. Natürlich ist jedes Team, das teilnimmt, sehr stark, aber wir sind gespannt auf die Teams, die wir treffen werden. Die Arbeit fängt jetzt an, damit wir im Februar gut vorbereitet sind und unser Bestes geben können“, sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis. Ihr Team hatte sich mit der starken Europameisterschaft im Vorjahr mit Platz sechs die Olympia-Chance erkämpft.



„Eine Hammer-Gruppe, obgleich es in dieser finalen Qualifikationsphase für Olympia keine leichten Gegner mehr gibt. Lisa Thomaidis und ihr Team haben bei der EuroBasket bereits bewiesen, dass sie über sich hinauswachsen können und wir gehen mit einem gesunden Selbstbewusstsein nach Brasilien“, sagte Armin Andres, DBB-Vizepräsident Leistungssport.