Von dpa | 09.02.2023, 14:05 Uhr

Die deutschen Tennis-Herren müssen in der Davis-Cup-Relegation auswärts antreten. Alexander Zverev und Co. gastieren am 15. und 16. September in Bosnien-Herzegowina, wie die Auslosung in London ergab.