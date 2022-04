David Schumacher FOTO: Xavier Bonilla Rennstall Charouz Racing David Schumacher als Formel-3-Aushilfe in Imola Von dpa | 20.04.2022, 15:56 Uhr

Ralf Schumachers Sohn David kehrt an diesem Wochenende in Imola in die Formel 3 zurück. Wie der Rennstall Charouz Racing mitteilte, ersetzt der 20-Jährige den Briten Ayrton Simmons. Gründe wurden nicht genannt.