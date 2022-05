Red-Bull-Pilot Max Verstappen will in Barcelona zurück an die WM-Spitze. Foto: Darron Cummings/AP/dpa FOTO: Darron Cummings Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Spanien wissen Von dpa | 19.05.2022, 07:30 Uhr

Die Formel 1 ist zurück in Europa. Nach der US-Show in Miami will Weltmeister Max Verstappen am liebsten schon in Spanien zurück an die Spitze der WM-Gesamtwertung.