Großer Preis von Aserbaidschan
Das muss man zum Großen Preis von Aserbaidschan wissen
Von dpa | 27.04.2023, 04:59 Uhr

Max Verstappen geht als Favorit in das Formel-1-Rennen in Baku. Allerdings könnte das neue Format des Wochenendes in Aserbaidschan für weitere Spannung sorgen.