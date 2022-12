Gerwyn Price Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa up-down up-down London Das bringt der Tag der Darts-WM Von dpa | 19.12.2022, 05:25 Uhr

Weiter geht's bei der Darts-Weltmeisterschaft in London. Nach dem Ende der Fußball-WM in Katar kehren die Organisatoren des Weltverbandes PDC zu den normalen Startzeiten zurück. Am Montagnachmittag geht es ab 13.30 Uhr (Sport1/DAZN) los, am Abend um 20.00 Uhr. Am fünften Tag des wichtigsten Turniers der Welt greift der Weltranglistenerste ins Geschehen ein.