Darts-WM in London Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa up-down up-down Turnier in London Das bringt der Tag bei der Darts-WM Von dpa | 30.12.2022, 05:26 Uhr

Die Darts-Weltmeisterschaft in London biegt auf die Zielgerade ein. Am Freitag (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen die letzten Partien des Jahres 2022 an, an Silvester ist Pause. Auf dem Programm sind die sechs verbleibenden Achtelfinals. Gabriel Clemens kann für einen historischen WM-Moment für Deutschland sorgen.