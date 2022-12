Florian Hempel Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa up-down up-down Darts Das bringt der Tag bei der Darts-WM Von dpa | 22.12.2022, 05:25 Uhr

Am achten Tag bei der Darts-Weltmeisterschaft in London stehen ausschließlich Zweitrundenmatches auf dem Programm. Kurz vor Heiligabend sind immer mehr Stars gefordert. Die deutschen Profis sind bisher in zwei Spielen makellos, bis Weihnachten stehen zwei weitere Spiele auf dem Programm. Am Donnerstag (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gibt es wie gewohnt zwei Sessions und acht Duelle.