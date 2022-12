Darts-WM in London Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa up-down up-down Weltmeisterschaft in London Das bringt der Tag bei der Darts-WM Von dpa | 21.12.2022, 05:45 Uhr

Am siebten Tag der Darts-WM wird die erste Runde beendet. Noch zwei Spiele am Nachmittag, dann sind die 32 Begegnungen komplett absolviert. In den beiden Sessions am Mittwoch (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) sind auch Deutschlands Top-Profi und der größte Favorit im Alexandra Palace gefordert.