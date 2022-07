Max Verstappen führt die WM-Wertung vor dem Großen Preis von Ungarn mit 63 Zählern Vorsprung an. Foto: Darko Bandic/AP/dpa FOTO: Darko Bandic up-down up-down Formel 1 Darüber wird im Fahrerlager in Ungarn gesprochen Von dpa | 30.07.2022, 05:05 Uhr

Ein Rennen noch, dann geht die Formel 1 in die Sommerpause. Max Verstappen will seine WM-Führung ausbauen. In Budapest konnte er noch nie gewinnen - im Gegensatz zu einem Ungarn-Spezialisten im Mercedes.