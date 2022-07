Will in Frankreich wieder einen Sieg feiern: Max Verstappen. Foto: Hasan Bratic/dpa FOTO: Hasan Bratic up-down up-down Formel 1 Darüber wird im Fahrerlager in Frankreich gesprochen Von dpa | 23.07.2022, 05:03 Uhr | Update vor 40 Min.

Die Hälfte der Saison in der Formel 1 ist vorbei - nun steht das Rennen in Frankreich auf dem Programm. Max Verstappen geht als Favorit in den Grand Prix.