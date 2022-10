Daniel Altmaier Foto: John Minchillo/AP/dpa up-down up-down ATP-Ranking Daniel Altmaier wieder in den Top 100 Von dpa | 31.10.2022, 10:40 Uhr

Nach seinem Turniersieg beim ATP-Challenger-Turnier in Lima steht Tennis-Profi Daniel Altmaier in der Weltrangliste wieder in den Top 100. Der 24-Jährige machte im am 31. Oktober veröffentlichten Ranking 15 Plätze gut und ist nun 91.