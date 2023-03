Dang Qiu Foto: Jiang Hongjing/XinHua/dpa up-down up-down Tischtennis Dang Qiu im Grand-Smash-Viertelfinale Von dpa | 16.03.2023, 10:19 Uhr

Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat beim Grand-Smash-Turnier in Singapur die Runde der besten Acht erreicht. Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte am Donnerstag im Achtelfinale den französischen Jungstar Felix Lebrun in 3:2 Sätzen.