Wyndham Clark Foto: Lindsey Wasson/AP up-down up-down Golf Clark ein Schlag besser als McIlroy bei erstem US-Open-Sieg Von dpa | 19.06.2023, 04:20 Uhr

Wyndham Clark hat mit einem Schlag Vorsprung auf Rory McIlroy die US Open gewonnen und erstmals in seiner Karriere als Golf-Profi den ersten Platz bei einem Major-Turnier erreicht. Dem 29-Jährigen aus Denver reichte am Schlusstag im Los Angeles Country Club am Sonntag (Ortszeit) eine 70er-Runde zum Gesamtergebnis von 270 Schlägen. Er beendete das Turnier damit zehn Schläge unter Par.