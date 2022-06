Wurde Fünfte über 50 Meter Brust: Anna Elendt in Aktion. Foto: Petr David Josek/AP/dpa FOTO: Petr David Josek up-down up-down Schwimm-WM Brustschwimmerin Elendt wird Fünfte über 50 Meter Von dpa | 25.06.2022, 18:34 Uhr

Brustschwimmerin Anna Elendt hat eine Medaille bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest über 50 Meter verpasst. Die 20-Jährige schlug in 30:22 Sekunden als WM-Fünfte an.