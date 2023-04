HipHop Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down HipHop Breaking: Über Hamburg zu den Olympischen Spielen Von dpa | 19.04.2023, 16:25 Uhr

Über das Heiligengeistfeld in Hamburg wird am 17. Juni ein Hauch von Olympia wehen. In der Active City Arena werden rund 150 Männer und Frauen erwartet, die sie sich für die Premiere des Breaking - einer Tanzform der Hip-Hop-Kultur - bei den Spielen in Paris qualifizieren wollen. Der Grand Slam in Hamburg ist dabei eine von zwei Stationen, bei denen erst einmal die Aktiven für den Bundeskader ermittelt werden.