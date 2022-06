ARCHIV - Ist als TV-Experte im Einsatz: John McEnroe, dreifacher Wimbledon-Gewinner. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa/Archivbild FOTO: Kirsty Wigglesworth up-down up-down Tennis „Boris, wir lieben dich“: McEnroe mit TV-Botschaft an Becker Von dpa | 28.06.2022, 10:51 Uhr

Tennis-Legende John McEnroe hat zum Auftakt des Rasen-Klassikers in Wimbledon via TV eine emotionale Botschaft an Boris Becker ins Gefängnis geschickt.