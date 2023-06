Tuomas Iisalo Foto: Thomas Frey/dpa up-down up-down BBL Bonn beendet Traumsaison ohne Meisterschaft Von dpa | 17.06.2023, 07:42 Uhr

32 Hauptrundensiege und der Triumph in der Champions League: Diese Saison wird in Bonn in Erinnerung bleiben. Doch der fehlende Meistertitel schmerzt.