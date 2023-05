Maodo Lo und DJ Seeley Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down BBL Bonn gegen die Basketball-Giganten: Dauerfinale hat Pause Von dpa | 12.05.2023, 12:14 Uhr

Bayern gegen Alba, Alba gegen Bayern: So werden seit einigen Jahren in Basketball-Deutschland die Titel ausgespielt. Ein körperlich kleiner Ausnahmekönner kämpft nun gegen die beiden Giganten an.