Das war wohl nichts: BIG um Head Coach gob b hat beim PGL CS:GO-Major die Playoffs verpasst. Dritte Niederlage in Folge BIG scheidet aus CS:GO-Major aus - Letzte Chance für G2 Von dpa | 16.05.2022, 21:39 Uhr

Mit der dritten Niederlage in Folge hat BIG beim PGL „Counter-Strike: Global Offensive“-Major in Antwerpen die Playoffs verpasst. G2 Esports konnte sich dagegen in ein Entscheidungsspiel retten.