Denise Herrmann-Wick Foto: Petr David Josek/AP/dpa up-down up-down Sprint-Weltcup Biathletin Denise Herrmann-Wick triumphiert in Oslo Von dpa | 18.03.2023, 16:05 Uhr

Schon wieder hält Denise Herrmann-Wick allem Druck stand. Am Tag vor dem Ende ihrer Biathlon-Karriere gewinnt die Sächsin in Oslo. Obendrauf gibt es noch den Erfolg in der Sprint-Gesamtwertung.