Peter Beuth Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down Appell ans IOC Beuth fordert Änderung der olympischen Charta Von dpa | 11.05.2023, 13:28 Uhr

In Frankfurt am Main tagt derzeit die Sportministerkonferenz. Vor dem Auftakt richtet Hessens Innenminister einen dringlichen Appell an das IOC.