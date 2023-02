Bernie Ecclestone Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa up-down up-down Formel 1 Bernie Ecclestone bedauert Mick Schumacher Von dpa | 22.02.2023, 04:58 Uhr

Mit seinem Vater Michael Schumacher an der Seite wäre Mick Schumacher nach Ansicht des früheren Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone weiter Stammfahrer in der Königsklasse des Automobilsports. „Michael hätte seinem Sohn so, so viele Details mit auf den Weg geben können mit all seiner Erfahrung.