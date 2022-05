ARCHIV - Der Spielball landet im Korb. Foto: Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild FOTO: THOMAS KIENZLE Basketball BBL-Aufsteiger Rostock Seawolves will nun ProA-Titel Von dpa | 15.05.2022, 18:43 Uhr

Nach dem feststehenden Aufstieg in die Basketball-Bundesliga wollen die Rostock Seawolves die Saison mit der Zweitliga-Meisterschaft krönen. Vor dem Hinspiel am Montag (19.30 Uhr) in der Stadthalle gegen die Tigers Tübingen sagte Cheftrainer Christian Held: „Wer die Mannschaft kennt und die Jungs das gesamte Jahr über gesehen hat, weiß: Dieses Team will unbedingt gewinnen. Das zeichnet es aus.“