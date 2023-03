Cassius Winston Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Euroleague Bayerns Basketballer beenden Niederlagen-Serie Von dpa | 02.03.2023, 21:25 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren Negativlauf in der Euroleague beendet. Der deutsche Pokalsieger gewann am 26. Spieltag der Königsklasse nach zuvor vier Niederlagen in Serie gegen Roter Stern Belgrad nach einem starken vierten Durchgang mit 87:80 (41:38).