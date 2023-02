Biathlon - Weltmeisterschaft Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Biathlon Basteln zur Ablenkung: Biathletinnen vor schwerem WM-Einzel Von dpa | 15.02.2023, 06:10 Uhr

Die deutschen Biathletinnen suchen bei der Heim-WM in Oberhof in ihrer Freizeit auch nach Ablenkung. Im Einzel ist in Oberhof aber wieder Konzentration gefordert.