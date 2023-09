Nach WM-Sieg Basketballer werden am Dienstag in Frankfurt empfangen Von dpa | 10.09.2023, 18:55 Uhr | Update vor 2 Std. DBB-Team Foto: Michael Conroy/AP/dpa up-down up-down

Die deutschen Basketballer werden nach dem historischen WM-Gold von Manila am Dienstag in Frankfurt am Main empfangen. Dies bestätigte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) nach dem WM-Finale (83:77) gegen Serbien.