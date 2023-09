Bastian Doreth, fühlen Sie sich eigentlich auch ein kleines Stück als Weltmeister? Sie haben schließlich noch Teile der Qualifikation für das Turnier in der Nationalmannschaft gespielt?

Ich glaube, ganz Basketball-Deutschland fühlt sich heute als Weltmeister. Da geht es mir nicht anders. Aber als Teil dieser Mannschaft fühle ich mich nicht mehr. Ich habe zwar ein, zwei Qualifikationsspiele gemacht, kenne viele im Team und kann mich mit den Jungs identifizieren. Aber den Titel haben die Jungs schon alleine geholt. Das war einfach ganz groß.

Deutschland ist Basketball-Weltmeister - Sie durften es als einer der ersten im ZDF sagen. Wie kam das über die Lippen?

Das war einfach nur komplett irre. Das kann man fast nicht glauben.

Wie kam es zu Ihrem Engagement beim ZDF?

Ein Bekannter von mir arbeitet beim ZDF. Er hat mich am Freitag vor dem Halbfinale angerufen und gesagt: Wenn Deutschland ins Finale kommt, übertragen wir das Finale und ich hätte dich gerne am Start. Da habe ich direkt zugesagt. Denn das ist es, was der Basketball braucht: Öffentliche Wahrnehmung.

Sie haben vorher in Ihrem Podcast kritisiert, dass es keine Bilder im linearen Fernsehen gab.

Das kann man ja auch kritisieren. Man kann auch sagen: Na toll, erst zeigen sie gar nichts und dann nehmen sie sich die Kirsche auf der Sahne und übertragen das Finale. Ich bin aber froh, dass dieses Finale im Öffentlich Rechtlichen gezeigt wurde und wir unseren Sport einer breiten Masse präsentieren konnten. Ich hoffe, dass das dazu führt, dass die nächsten Großereignisse noch mehr bei den Öffentlich Rechtlichen zu sehen sein werden.

„Wir können von einer deutschen goldenen Generation sprechen“

Und die nächsten Turniere könnten weiter spannend werden. Diese Mannschaft kann noch einige Jahre zusammenbleiben.

Absolut. Wir können hier von einer deutschen goldenen Generation sprechen. Dieses Team kann noch drei, vier richtig geile Turniere spielen. Schon nächstes Jahr steht Olympia an. Da ist man direkt wieder Medaillenkandidat. Das wäre vor Jahren nicht denkbar gewesen, als wir uns reinzittern mussten in so eine Olympia-Teilnahme. Jetzt haben wir eine Mannschaft, die wir so noch nie hatten, mit unfassbaren Talenten. Das ist eine rasante Entwicklung. Die meisten Spieler sind in ihrer Blüte angekommen - und manche, wie Franz Wagner oder Justus Hollatz, sind derart jung, dass sie noch lange tragende Säulen dieser Nationalmannschaft sein können.

Spaß bei der Rückkehr: Johannes Thiemann und Moritz Wagner lassen die Champagnerkorken knallen.

Wie ist diese Entwicklung zu erklären?

Wir sehen jetzt das Ergebnis aus jahrelanger, guter Nachwuchsarbeit. Der Grundstein wurde schon vor Jahren gelegt. Ich war einer der ersten Jahrgänge, die in der Nachwuchsbundesliga (NBBL) aktiv sein durften. Hier konnten sich die Besten mit den Besten in Deutschland Woche für Woche messen. Dazu wurden einige Regularien bei Bundesliga-Standorten verschärft, sodass diese mehr Geld und Fokus auf die Nachwuchsarbeit legen mussten. Das alles hat dazu beitragen, dass man jetzt so eine tolle Generation hat. Und die Entwicklung hört ja nicht auf. Dieses Jahr haben erstmals alle Jugendnationalmannschaften mindestens das Viertelfinale in ihren Europameisterschaften erreicht. Das gab es so auch noch nicht. Dazu bin ich überzeugt, dass wir einen Top-Bundestrainer haben.

Bastian Doreth: Wechsel in die ProA und Experte bei Dyn

Bastian Doreth spielte von 2013 bis 2015 für die Artland Dragons in der Basketball-Bundesliga. Nach dem Bundesliga-Rückzug der Quakenbrücker wechselte Doreth, der zuvor schon für den FC Bayern München und TBB Trier in der BBL spielte, nach Bayreuth. Die Oberfranken verließ der Familienvater im Sommer, um in seine Heimatstadt Nürnberg zurückzukehren. Für die Falcons ist der 34-Jährige künftig in der ProA aktiv. Wie lange noch? „Zwei Jahre kann ich mir noch vorstellen. Aber wann ich genau aufhöre, mache ich davon abhängig, wie es mir körperlich geht und wie lange ich Spaß bei der Sache habe", sagt Doreth. Darüber hinaus ist der 96-fache ehemalige Nationalspieler künftig beim neuen Streamingdienst Dyn tätig. Geplant sind zwei Formate pro Woche. In einem analysiert Doreth gemeinsam mit dem ehemaligen Dragons-Trainer Stefan Koch die Spiele des Wochenendes. Dazu interviewt er Spieler in einem zehn-minütigen Social-Media-Format. „Wenn es vom Termin passt, werde ich auch hin und wieder als Experte in Erscheinung treten", sagt Doreth. Ein Job, den er sich auch nach dem Karriereende gut vorstellen könne.

Dessen Vertrag wurde kürzlich verlängert.

Das ist das Wichtigste. Dass wir endlich einen Bundestrainer haben, der kontinuierlich arbeiten kann. Während meiner Zeit in der Nationalmannschaft hatte ich fast jedes Jahr einen neuen Trainer. Zu so einer Entwicklung gehört Kontinuität und mit Gordon Herbert haben wir dafür den perfekten Mann. Der passt einfach wie Arsch auf Eimer!

Gordon Herbert: Zwischen verrückter Professor und Psychologe

Er wirkt oft knurrig, aber wenn man ihn länger beobachtet, merkt man, wie empathisch er ist. Wie nehmen Sie ihn als Trainer wahr?

Gordon Herbert denkt, lebt und atmet in jeder Sekunde rund um die Uhr Basketball. Deswegen wirkt es manchmal vielleicht ein wenig wie der verrückte Professor. Aber ich hatte selten einen Trainer, der es geschafft hat, schneller und besser eine Mannschaft zu formen als ihn. Dabei geht es weniger um das Spielerische, weil er weiß, dass er dafür die Spieler hat, denen er auch gewisse Freiheiten geben muss. Aber was ihn wirklich auszeichnet, ist seine tolle Menschenführung. Er kann sich gut in jeden Einzelnen reinversetzen und agiert wie ein Psychologe. Bevor er eine Entscheidung trifft, denkt er lange darüber nach, wie diese bei der Mannschaft ankommt.

Nach dem Finale saß er etwas abseits am Rand völlig fertig und aufgelöst…

Ein beeindruckendes Bild. Da hat er auch die ein oder andere Träne verdrückt und musste sich mit Atemtechniken wieder runterfahren. Für ihn als Trainer begann die Vorbereitung ja quasi direkt nach der Europameisterschaft letzten Sommer, in der Deutschland sensationell Bronze geholt hat. Er hat so viel Arbeit, Zeit und Herzblut reingesteckt, das fällt in dem Moment komplett von einem ab. Da konnte ich sehr gut nachvollziehen, dass er sich erst einmal in eine ruhige Ecke zurückziehen musste, um das sacken zu lassen. Richtig ankommen wird es bei allen aber erst, wenn der ganze Trubel und alle Termine vorbei sind. Dann wird man in Ruhe realisieren, was man Großes geleistet hat.

Gemeinsam lange für die DBB-Auswahl unterwegs: Bastian Doreth und Dennis Schröder.

Apropos Ruhe: Wie war es, die Partie nicht im eigenen Wohnzimmer, sondern vor den Augen und Ohren von viereinhalb Millionen Zuschauern zu verfolgen und zu kommentieren?

Wahrscheinlich hätte ich das Spiel sonst tatsächlich alleine zu Hause geschaut. Aber natürlich war es eine große Ehre für mich, an so einem historischen Moment auf eine gewisse Art teilhaben zu dürfen. Ich war dabei schon zwiegespalten, inwieweit ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen kann. Allerdings sitzt man da in einem kleinen Kämmerchen vor Bildschirmen und kommentiert das Spiel - das ist auch nicht das richtige Ambiente, um komplett auszurasten. Ich hatte aber richtig Gänsehaut, habe mich innerlich sehr gefreut für die Jungs und versucht, das Ganze still zu genießen.

…und als die Mikrofone und Kameras aus waren?

Da haben wir noch alle in Ruhe ein Bierchen getrunken. Robin Benzing war ja auch als Experte im Studio. Wir haben die meiste Zeit gemeinsam bei der Nationalmannschaft gespielt und ich weiß auch, was ihm das bedeutet hat. Wir haben uns gemeinsam einfach krass für die Jungs gefreut und konnten es in dem Moment auch noch nicht so richtig fassen.

Zusammen bei der DBB-Auswahl: Bastian Doreth jubelt neben Robin Benzing im vergangenen Jahr noch bei der Nationalmannschaft.

Denkt man in dem Moment vielleicht auch: Mist, wäre ich ein paar Jahre jünger, wäre ich da vielleicht mittendrin?

Nein. Ich kann schon einschätzen, dass da eine ganz andere Qualität von Jungs am Start ist, die diesen Titel geholt hat. Deshalb gibt es da auch gar keinen Neid. Robin und ich haben eher ein kleines Späßchen darüber gemacht und gesagt: Die beste Entscheidung von Gordon Herbert war es, uns beide nicht mehr einzuladen.

Ganz ohne Wehmut?

Bei Robin schwang vielleicht ein bisschen Wehmut mit, weil er ja erst letztes Jahr kurz vor der Europameisterschaft nicht mehr nominiert wurde. Und man kann sich sicher streiten, ob man ihn als langjährigen Kapitän nicht hätte mitnehmen können. Aber wir beide wissen ja, dass wir über dem Zenit Nationalmannschaft sind. So etwas muss man akzeptieren. Ich bin kein Freund davon, zu lange an etwas festzuhalten und finde übrigens: Das täte auch mal unseren Fußballern gut. Dass sich einige eingestehen, es ist jetzt gut, lassen wir mal die junge Garde los. Die muss sich vielleicht erst einmal die Hörner abstoßen, aber dann kann die Nationalmannschaft wieder erfolgreich sein. Es war sicher keine leichte Entscheidung von Gordon Herbert, letztes Jahr auf Robin zu verzichten, aber manchmal muss man diese treffen.

So hat sich eine neue, sehr klare Hierarchie entwickelt. Jeder in diesem Team wusste, das ist meine Aufgabe und die mache ich auch gerne…

…und nur so geht es. Nur so kannst du erfolgreich sein. Wenn die Hierarchie stimmt und jeder happy in seiner Rolle ist, hängt es oft nur noch von Glück oder Pech ab.

Doreth: Mein Handy ist auch explodiert

Sie haben das Spiel von Deutschland aus kommentiert, gab es danach Kontakt zu den Jungs in Manila?

Ich habe mit dem ein oder anderen geschrieben. Die haben es sich, glaube ich, richtig gut gehen lassen. Ich wäre vermutlich eine Woche lang nicht nüchtern und würde richtig Vollgas geben - und ich hoffe, die Jungs zelebrieren das auch ordentlich. Auch, wenn es vor allem für die Euroleague-Spieler danach sofort einen straffen Zeitplan gibt. Aber ich denke, das verzeihen ihnen die Vereine. Ich hoffe auch in Deutschland auf einen schönen Empfang: Eigentlich müsste es in jeder Stadt eine Willkommensparty für die Jungs geben.

Die Spieler und Gordon Herbert haben unwahrscheinlich viele Nachrichten erhalten nach dem Triumph. Wie war es bei Ihnen?

Mein Handy ist auch explodiert. Es haben sich wahnsinnig viele Leute gemeldet. Natürlich haben einige geschrieben: Hey, schön, dass das ZDF das macht, aber ich bleibe Magenta treu. Und ich kann das verstehen. Die haben dort einen unfassbar guten Job gemacht. Aber die Öffentlich Rechtlichen erreichen noch einmal ganz andere Zuschauer. Viele haben sich bei mir gemeldet und meinten: Endlich mal wieder ein Basketballspiel im Fernsehen. Wie cool ist das denn? Ich hoffe, dass das Interesse und die Aufmerksamkeit auch ein bisschen anhält.