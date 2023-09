Landung in Frankfurt Basketball-Weltmeister zurück in Deutschland Von dpa | 12.09.2023, 09:34 Uhr | Update vor 1 Std. Weltmeister Foto: Matthias Stickel/dpa up-down up-down

Deutschlands Basketball-Weltmeister sind zurück in der Heimat. Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder landete am Morgen nach einem Zwischenstopp in Abu Dhabi am Frankfurter Flughafen.