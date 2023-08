Basketball-Nationalmannschaft Basketball-Profi Hollatz verletzt sich eine Woche vor WM Von dpa | 19.08.2023, 19:03 Uhr Justus Hollatz Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down

Basketball-Profi Justus Hollatz hat sich knapp eine Woche vor dem WM-Beginn in Japan verletzt. Der 22 Jahre alte Aufbauspieler sackte in Abu Dhabi im Testspiel gegen Griechenland zu Boden und konnte wegen der Verletzung am Knöchel aus eigener Kraft nicht aufstehen.