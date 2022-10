Friedrich und Hinze Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Titelkämpfe in Frankreich Bahnrad-WM: Teamsprint-Frauen mit Weltrekord ins Finale Von dpa | 12.10.2022, 21:12 Uhr

Die deutschen Teamsprinterinnen haben bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines in Weltrekord-Zeit das Finale erreicht und greifen damit nach ihrer dritten Goldmedaille in Serie.