Golf Bachem nimmt es mit dem „Grünen Monster" auf 30.05.2023

Der 23-jährige Bachem gehört seit seinem Sieg in Südafrika zu den Shootingstars im Golf. Bei den am Donnerstag beginnenden Porsche European Open in Winsen/Luhe sind vier deutsche Sieger am Start.