Tennis Aus in Rotterdam: Comeback-Weg für Zverev bleibt mühsam Von dpa | 16.02.2023, 12:58 Uhr

Zwei Erfolge am Stück wollen Alexander Zverev nach seiner langen Verletzungspause noch nicht gelingen. Nach dem Aus in Rotterdam folgt der nächste Versuch in Doha. Ein Rivale meldet sich zurück.