Tennis Aus für Hanfmann in Shanghai in Runde zwei Von dpa | 06.10.2023, 12:19 Uhr | Update vor 29 Min. Yannick Hanfmann Foto: Marcus Brandt/dpa

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim Turnier in Shanghai in der zweiten Runde ausgeschieden. Nach einer Satzführung musste sich der 31-Jährige aus Weinheim dem an Nummer 29 gesetzten Amerikaner Christopher Eubanks mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben.