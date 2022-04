ARCHIV - Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild FOTO: Axel Heimken Basketball Aufstiegs-Spiele: Seawolves mit zweitem Sieg gegen Karlsruhe Von dpa | 26.04.2022, 22:26 Uhr

Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in das Aufstiegs-Halbfinale. Am Dienstag gelang der Mannschaft von Trainer Christian Held gegen die PS Karlsruhe Lions mit dem 107:103 (95:95/84:84/54:43) nach der zweiten Verlängerung der zweite Erfolg im zweiten Spiel der Serie „best of five“. Im dritten Duell am Donnerstag (19.30 Uhr) in Rostock können die Seawolves das Weiterkommen perfekt machen.