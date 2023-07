Noha Akugue Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Weltranglisten-207. Tennis-Märchen geht weiter: 19-jährige Lokalmatadorin Akugue in Hamburg im Finale Von dpa | 28.07.2023, 15:40 Uhr

Die Erfolgsgeschichte von Noma Noha Akugue beim Tennis-Turnier in Hamburg geht weiter. Die gebürtige Reinbekerin steht zum ersten Mal in ihrer jungen Karriere in einem WTA-Turnier-Finale. Steffi Graf war 1992 die letzte Deutsche, die es in Hamburg ins Endspiel schaffte.