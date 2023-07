Jürgen Kessing Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Weltmeisterschaft in Budapest Athleten blicken optimistisch zur WM: Einige heiße Eisen Von dpa | 08.07.2023, 12:56 Uhr

Der Enttäuschung der WM in den USA folgte für die deutschen Leichtathleten im Vorjahr eine rauschende EM-Party. Wie gut wird es in diesem Jahr in Budapest? Der Präsident sieht einen Vorteil.