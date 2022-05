Angelique Kerber tritt beim wichtigen Turnier French Open an. Foto: Han Yan/XinHua/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Han Yan Weitere-sportarten Angelique Kerber denkt von Runde zu Runde Von dpa | 22.05.2022, 16:21 Uhr

So besonders gut lief es in letzter Zeit nicht für Angelique Kerber. Bei mehreren Turnieren schied die deutsche Tennisspielerin gleich in der ersten Runde aus. Doch dann kam das Turnier in Straßburg. Dort siegte sie fünfmal hintereinander und gewann am Wochenende den Pokal!