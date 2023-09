Der 42 Jahre alte Spanier knackte die sechsstellige Marke in der 16. Runde des Großen Preises von Singapur, wie sein Aston-Martin-Team bestätigte. Auch wegen einer Fünf-Sekunden-Strafe gegen ihn und später Problemen an der Box lief das Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit aber nicht besonders gut für den Weltmeister von 2005 und 2006.



Alonso absolvierte vor über 21 Jahren 2001 für Minardi sein Debüt in der Formel 1. Nach einem Jahr Pause trat er für Renault an und kam 2021 nach einer zweijährigen Pause zurück in die Königsklasse des Motorsports. Er übernahm vor dieser Saison das Cockpit bei Aston Martin nach dem Rücktritt des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel.