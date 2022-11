Aline Rotter-Focken Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Olympiasiegerin Alina Rotter-Focken in der Hall of Fame des Ringer-Bundes Von dpa | 27.11.2022, 11:52 Uhr

Tokio-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken ist in die Hall of Fame des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) berufen worden. Diese Ehre wurde posthum auch Wilfried Dietrich zuteil, der bereits in der Hall of Fame des deutschen Sports vertreten ist. Der auch als „Kran von Schifferstadt“ bekannt gewordene Dietrich gewann 1960 in Rom Olympia-Gold im Freistil.