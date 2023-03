Carlos Alcaraz Foto: Mark J. Terrill/AP up-down up-down Tennis Alcaraz gewinnt in Indian Wells Von dpa | 20.03.2023, 02:33 Uhr

Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters in Indian Wells gewonnen und wird in der neuen Rangliste wieder die Nummer eins der Tennis-Welt.