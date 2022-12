Alba Berlin - Fenerbahce Istanbul Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Euroleague Alba erlebt Heimdebakel gegen Tabellenführer Fenerbahce Von dpa | 08.12.2022, 22:16 Uhr

Berlin (dpa) ­ Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague seine neunte Niederlage in Serie kassiert. Die ersatzgeschwächten Berliner waren in eigener Halle vor 13.166 Zuschauern gegen Tabellenführer Fenerbahce Istanbul chancenlos und verloren 75:104 (35:54).