Die Basketballer von Alba Berlin warten weiter auf den ersten Sieg in der Euroleague. Die Berliner verloren auch ihr viertes Saisonspiel in der Königsklasse bei der AS Monaco mit 75:86 (40:47). Alba bleibt damit punktlos Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 17 und Sterling Brown mit 15 Punkten.